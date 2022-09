Energia: la Cina raccoglie quello che l’Occidente evita

MeteoWeb

La Cina quest’anno sta acquistando maggiori forniture energetiche, sempre meno costose, dalla Russia, cogliendo i frutti di un calo degli acquisti europei proprio quando Pechino ne ha più bisogno mentre la crisi ucraina spinge Mosca alla ricerca di mercati alternativi.

La crescente cooperazione, che sarà ulteriormente approfondita con l’incontro del presidente cinese Xi Jinping con Vladimir Putin in Uzbekistan giovedì, è un vantaggio per entrambi i Paesi.

La Cina ha ottenuto l’accesso a energia più economica mentre la Russia è in grado di compensare le perdite derivanti dall’Unione Europea e da altri alleati che hanno ridotto gli acquisti di esportazioni russe a causa delle sanzioni per l’invasione dell’Ucraina.

I legami più stretti tra Cina e Russia hanno anche promosso l’uso delle loro valute yuan e rublo nel commercio di materie prime, diminuendo la dipendenza dal dollaro USA.

La Cina, il più grande consumatore di energia al mondo e il principale acquirente di petrolio greggio, gas naturale liquefatto e carbone, ha importato il 17% in più di greggio russo tra aprile e luglio rispetto allo stesso periodo di un anno fa, secondo quanto riporta Reuters. Nello stesso periodo ha anche acquistato oltre il 50% in più di GNL e il 6% in più di carbone dalla Russia, mentre le importazioni di elettricità dalla Russia, principalmente tramite una linea di trasmissione trasversale che collega il Nord/Est della Cina e l’Estremo Oriente russo, sono aumentate del 39%. Gli acquisti cinesi di petrolio, gas, carbone ed elettricità dalla Russia ammontano finora a 43,68 miliardi di dollari quest’anno.

Le forniture energetiche russe più economiche stanno contribuendo a frenare l’inflazione in Cina, dove l’economia ha evitato per un soffio la contrazione nel secondo trimestre a causa del blocco del COVID-19.

“Il prossimo incontro tra Xi e Putin probabilmente rafforzerà i legami della Cina con la Russia nel commercio di energia il reciproco vantaggio, in particolare in un momento in cui la Russia è alle prese con sanzioni occidentali intensificate mentre la Cina ha bisogno di energia a basso costo per sostenere la suoa economia in crisi, intaccata dai blocchi di COVID,” ha affermato Zhuwei Wang, manager, Asia Oil Analytics, S&P Global Commodity Insights.