Energia, Lagarde: “in Europa prezzi del gas +650% ed elettricità +450% in un anno”

”I prezzi europei del gas e dell’elettricità sono aumentati rispettivamente del 105% e del 75% rispetto ai mesi precedenti l’invasione e, rispettivamente, circa il 650% e il 450% dalla prima metà del 2021′‘. E’ quanto dichiarato al presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso di un evento in Germania.

L’aumento dei prezzi dell’energia, spiega Lagarde, ‘‘ha contribuito direttamente per circa il 30% al tasso di inflazione principale dall’inizio di quest’anno e, indirettamente, ha contribuito all’allargamento delle pressioni sui prezzi in tutta l’economia. Infatti, i modelli utilizzati dalle banche centrali nazionali indicano che gli effetti indiretti dei maggiori costi energetici stanno attualmente contribuendo per circa un terzo all’inflazione core”.