Energia: lanciata petizione per istituire l’ora legale permanente

Per contrastare il caro-energia e consentire agli italiani risparmi sulle bollette della luce, Consumerismo No Profit e Sima (Società Italiana di Medicina Ambientale) lanciano oggi una petizione online per ottenere in Italia l’ora legale permanente.

La raccolta firme è stata avviata sulla piattaforma Change.org ed è volta a chiedere al Governo in carica, e a quello che sarà eletto dopo il 25 settembre, l’adozione in un provvedimento teso a istituire nel nostro paese l’ora legale tutto l’anno, abbandonando il passaggio all’ora solare.

Una possibilità che esiste già dal 2018, quando il Parlamento Europeo ha approvato con l‘84% dei voti favorevoli l’abolizione dell’obbligo del cambio di orario due volte l’anno, lasciando di fatto liberi i vari Stati di scegliere se optare per l’ora solare o legale.

Il passaggio permanente all’ora legale, si spiega in una nota, “consentirebbe di guadagnare un’ora di luce e calore solare ogni giorno e, considerati gli attuali prezzi del gas, determinerebbe nel nostro paese risparmi sui consumi di energia stimabili in circa 1 miliardo di euro solo nel primo biennio. Non solo. Sarà possibile con l’ora legale tagliare le emissioni climalteranti per un totale di 200.000 tonnellate di CO 2 all’anno, con conseguenze positive sulla salute umana oltre che risparmi economici dovuti alla riduzione della combustione di fonti fossili per illuminazione e riscaldamento“.

Per tali motivi Consumerismo No profit e Sima invitano tutti i cittadini a mobilitarsi firmando la petizione pubblicata alla pagina: https://www.change.org/p/ora-legale-per-sempre-cb265d29-281b-4103-b37e-c453c8b031e1