Energia, patto Macron-Scholz: Francia e Germania si scambieranno gas ed elettricità

Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, hanno discusso oggi pomeriggio in videoconferenza della crisi energetica e della solidarietà europea per farvi fronte. Il loro colloquio, iniziato alle 15, è stato incentrato “sulla situazione energetica in Europa e sulle azioni già condotte, a livello nazionale ed europeo, per preservare la sicurezza dell’approvvigionamento, agire sui prezzi dell’elettricità e mantenere una piena solidarietà fra gli stati membri“, informa l’Eliseo.

La presidenza francese aggiunge che Macron e Scholz hanno discusso anche “delle misure ulteriori che potranno essere prese per proteggere le famiglie e le imprese“.

Al termine dell’incontro si è deciso che il gas francese sarà veicolato verso la Germania, e l’elettricità prodotta in Germania verrà condotta in Francia: nasce così la “solidarietà franco-tedesca sull’energia” annunciata oggi all’Eliseo da Macron dopo il colloquio con il cancelliere tedesco, centrata sugli strumenti per affrontare l’inverno di fronte alla crisi dell’energia.

Invitando tutti i francesi alla “sobrietà energetica“, unico modo per avere “in mano il proprio destino” nei prossimi mesi, Macron ha spiegato: “La Germania ha bisogno del nostro gas e noi abbiamo bisogno dell’elettricità prodotta nel resto dell’Europa, e in particolare in Germania“. “Contribuiremo alla solidarietà europea in materia di gas e beneficeremo della solidarietà europea in materia di elettricità – ha sottolineato – nelle prossime settimane e mesi, questo si tradurrà dal punto di vista franco-tedesco in modo molto concreto. Finalizzeremo nelle prossime settimane i necessari collegamenti per poter fornire gas alla Germania se c’è un bisogno di solidarietà e ogni volta che ce ne sarà. Fin da oggi, per la prima volta da molto tempo, la Francia è esportatrice di gas verso il resto dell’Europa. Rafforzeremo questo aspetto e ci metteremo in grado di essere solidali sul piano del gas con la Germania se l’inverno sarà difficile e se loro ne avranno bisogno“.

“Allo stesso modo – ha continuato il presidente francese – la Germania si è impegnata ad una solidarietà elettrica nei confronti della Francia e si metterà nella situazione di avere più elettricità e soprattutto di fornirci, nelle situazioni di picco, la sua solidarietà elettrica. Questa solidarietà franco-tedesca è l’impegno che abbiamo preso con il cancelliere Scholz“.