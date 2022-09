Energia, Svizzera: impianti bicombustibili passeranno dal gas al carbone

MeteoWeb

In Svizzera, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) raccomandano ai gestori di impianti bi-combustibili di passare all’olio da riscaldamento a partire dal 1° ottobre 2022. Il Consiglio federale ne è stato informato in occasione della sua seduta del 23 settembre 2022.

Questa raccomandazione mira a contribuire in modo significativo al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio volontario del 15 % dei consumi di gas. Per continuare a garantire l’approvvigionamento di prodotti petroliferi, a partire dal 3 ottobre 2022 saranno liberate le scorte obbligatorie di benzina per automobili, diesel, olio da riscaldamento e cherosene.