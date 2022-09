Energia: con i tagli alle tasse sui carburanti dell’UE aumentano i profitti russi

MeteoWeb

Secondo uno studio basato su diversi modelli e pubblicato su Nature Energy, un taglio dell’imposta sul carburante nell’Unione europea di 0,20 euro al litro potrebbe aumentare i profitti petroliferi in Russia di oltre 8 milioni di euro al giorno nei primi tre anni. I risultati suggeriscono che potrebbero essere necessarie politiche alternative per alimentare i tagli alle tasse affinché l’UE sostenga le famiglie senza compromettere i suoi obiettivi geopolitici.

La guerra in Ucraina ha portato le nazioni occidentali a imporre sanzioni alla Russia, comprese le restrizioni sulle importazioni dell’UE di petrolio greggio e gas. Accanto all’aumento della domanda post-pandemia, i prezzi dell’energia sono aumentati drammaticamente. Molti paesi europei hanno preso in considerazione riduzioni delle tasse sul carburante per aiutare i consumatori a gestire la situazione sempre più insostenibile. Tuttavia, è importante capire come questi tagli possano influenzare i redditi delle compagnie petrolifere, in particolare quelli dei fornitori in Russia.

Henrik Wachtmeister e colleghi hanno analizzato l’impatto di un taglio dell’imposta sul carburante a livello dell’UE sui profitti petroliferi russi. Gli autori hanno ipotizzato un taglio fiscale comune in tutta l’UE di 0,20 € al litro, sulla base delle diverse possibili risposte degli Stati membri. Il team ha quindi costruito un modello che considera i mercati petroliferi globali, la domanda di carburante per il trasporto su strada dell’UE e la fornitura di petrolio dalla Russia rispetto al resto del mondo.

Nel primo anno successivo all’attuazione del taglio delle tasse, si prevede che il prezzo al consumo nell’UE diminuirà quasi della totale riduzione delle tasse, con un costo finanziario per l’UE di 170 milioni di euro al giorno. Tuttavia, si prevede che le compagnie petrolifere russe aumenteranno i loro profitti di circa 8,4 milioni di euro al giorno durante questo periodo. Considerando fino a tre anni dopo i tagli alle tasse, si prevede che l’offerta diventi elastica, con costi finanziari giornalieri in diminuzione e guadagni di profitto in Russia in leggera diminuzione a 8,2 milioni di euro al giorno.

Gli autori hanno pensato anche al modello di una politica alternativa che prevede il trasferimento diretto di denaro ai consumatori con lo stesso onere finanziario totale per l’UE del taglio della tassa sul carburante. In questo scenario, i prezzi del carburante aumenterebbero leggermente, tuttavia, gli utili in Russia sarebbero circa il 15% di quelli sotto il taglio della tassa sul carburante. I consumatori avrebbero anche flessibilità nelle scelte di spesa.