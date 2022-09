Energia, von der Leyen: “140 miliardi dal tetto ai ricavi. Creeremo Banca europea dell’idrogeno”

MeteoWeb

Si è tenuto nell’aula del Parlamento europeo a Strasburgo il discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dal presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. I commissari si sono presentati nell’aula della plenaria vestiti coi colori della bandiera dell’Ucraina. Ospite d’onore la first lady ucraina, Olena Zelenska.

“Mai prima d’ora questo Parlamento ha discusso lo Stato dell’Unione mentre la guerra infuriava sul suolo europeo. Tutti ricordiamo quella fatidica mattina di fine febbraio. Gli europei di tutta l’Unione si sono svegliati costernati da ciò che hanno visto. Scossi dal volto spietato del male. Ossessionati dal suono delle sirene e dalla pura brutalità della guerra. Ma da quel momento, un intero continente si è sollevato nella solidarietà,” ha affermato von der Leyen. “Ai valichi di frontiera dove i rifugiati hanno trovato rifugio. Nelle nostre strade, piene di bandiere ucraine. Nelle aule scolastiche, dove i bambini ucraini hanno trovato nuovi amici. Da quel momento, gli europei non si sono nascosti né hanno esitato. Hanno trovato il coraggio di fare la cosa giusta. E da quel momento, la nostra Unione nel suo complesso è stata all’altezza della situazione“.

“Questa è una guerra alla nostra energia, una guerra alla nostra economia, una guerra ai nostri valori e una guerra al nostro futuro. Si tratta di autocrazia contro democrazia. Sono qui con la convinzione che, con coraggio e solidarietà, Putin fallirà e l’Europa prevarrà“. “Abbiamo riportato in superficie la forza interiore dell’Europa e avremo bisogno di tutta questa forza. I mesi che ci aspettano non saranno facili sia per le famiglie che faticano a sbarcare il lunario, sia per le imprese che devono affrontare scelte difficili per il loro futuro,” ha dichiarato il presidente della Commissione europea. “Siamo chiari: la posta in gioco è alta. Non solo per l’Ucraina, ma per tutta l’Europa e per il mondo intero“. “Saremo messi alla prova da coloro che vogliono sfruttare qualsiasi tipo di divisione tra di noi“.

“Milioni di europei hanno bisogno di sostegno. Gli Stati membri dell’Ue hanno già investito miliardi di euro per assistere le famiglie vulnerabili. Ma sappiamo che non sarà sufficiente. Per questo motivo proponiamo un tetto ai ricavi delle aziende che producono elettricità a basso costo. La nostra proposta raccoglierà più di 140 miliardi di euro per gli Stati membri per attutire il colpo direttamente,” ha sottolineato.

“La solidarietà dell’Europa nei confronti dell’Ucraina rimarrà incrollabile. Fin dal primo giorno, l’Europa è stata al fianco dell’Ucraina. Con armi. Con fondi. Con l’ospitalità per i rifugiati. E con le sanzioni più dure che il mondo abbia mai visto. Il settore finanziario della Russia è in crisi,” ha sottolineato von der Leyen. “Voglio essere molto chiara: le sanzioni sono destinate a rimanere. Questo è il momento di mostrare determinazione, non acquiescenza“.

“Oggi vi annuncio che lavoreremo con la First Lady per sostenere la riabilitazione delle scuole ucraine danneggiate. Per questo metteremo a disposizione 100 milioni di euro. Perché il futuro dell’Ucraina inizia nelle sue scuole,” ha dichiarato il presidente della Commissione europea.

“Porteremo l’Ucraina nella nostra area europea di free roaming. Le nostre corsie di solidarietà sono un grande successo. Sulla base di tutto ciò, la Commissione collaborerà con l’Ucraina per garantire un accesso senza soluzione di continuità al mercato unico. E viceversa. Il nostro mercato unico è una delle più grandi storie di successo dell’Europa. È ora di renderlo un successo anche per i nostri amici ucraini. È per questo che oggi mi reco a Kiev, per discuterne in dettaglio con il Presidente Zelensky,” ha detto Ursula von der Leyen all’Eurocamera.

In Europa “ridurre la domanda di elettricità negli orari di picco farà calare i prezzi, per questo proponiamo misure a tutti gli Stati membri per ridurre i consumi di elettricità“.

“I lavoratori delle fabbriche di ceramica del Centro Italia hanno deciso di spostare i loro turni al mattino presto, per beneficiare della riduzione dei prezzi dell’energia. Immaginate i genitori tra loro, che devono uscire di casa presto, quando i bambini stanno ancora dormendo, a causa di una guerra che non hanno scelto,” ha dichiarato von der Leyen. “Questo è un esempio su un milione di europei che si adattano a questa nuova realtà. Voglio che la nostra Unione prenda esempio dalla sua gente. Ridurre la domanda durante le ore di punta farà durare più a lungo l’offerta e farà scendere i prezzi“.

“Abbiamo concordato lo stoccaggio congiunto. Ora siamo all’84%: stiamo superando il nostro obiettivo. Ma purtroppo non basterà. Abbiamo diversificato dalla Russia a fornitori affidabili. Stati Uniti, Norvegia, Algeria e altri. L’anno scorso, il gas russo ha rappresentato il 40% delle nostre importazioni di gas. Oggi è sceso al 9% di gasdotto“.

“Oggi posso annunciare che creeremo una nuova Banca europea dell’idrogeno. Contribuirà a garantire l’acquisto di idrogeno, in particolare utilizzando le risorse del Fondo per l’innovazione. Potrà investire 3 miliardi di euro per aiutare a costruire il mercato futuro dell’idrogeno“. “L’idrogeno può essere un punto di svolta per l’Europa. Dobbiamo spostare la nostra economia dell’idrogeno dalla nicchia all’ampia scala,” ha sottolineato von der Leyen, ricordando che nel maxi-piano energetico RePowerEU l’UE ha raddoppiato l’obiettivo “per il 2030 di produrre dieci milioni di tonnellate di idrogeno rinnovabile nell’Ue, ogni anno“.

“Sia che si parli di chip per la realtà virtuale o di celle per pannelli solari, le doppie transizioni saranno alimentate dalle materie prime. Il litio e le terre rare stanno già sostituendo gas e petrolio al centro della nostra economia. Entro il 2030, la nostra domanda di questi metalli delle terre rare aumenterà di cinque volte. E questo è un buon segno, perché dimostra che il nostro Green Deal europeo si sta muovendo rapidamente. La notizia non così buona è che un paese domina il mercato. Quindi dobbiamo evitare di cadere nella stessa dipendenza del petrolio e del gas. E’ qui che entra in gioco la nostra politica commerciale. Nuove partnership faranno avanzare non solo i nostri interessi vitali, ma anche i nostri valori,” ha dichiarato Ursula von der Leyen nel suo discorso sullo stato dell’Unione al Parlamento europeo.