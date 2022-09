Erdogan: “Europa nel panico per l’inverno con la crisi del gas”

MeteoWeb

La crisi del gas dovuta alla guerra in Ucraina rischia di creare grossi problemi all’Europa: lo ha ricordato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, esortando indirettamente l’Ue, criticata duramente ieri, a cercare il dialogo con la Russia. “I prezzi dell’energia stanno salendo. L’Europa intera è nel panico per trovare una soluzione per l’inverno che sta arrivando. Le cifre aumentano e tutto l’Occidente ha fretta di capire come fare . Spero che i prossimi passi ci aiutino a risolvere questa crisi“, ha detto Erdogan da Zagabria dove si trova in visita.

“Putin sul corridoio del grano ha ragione” ha aggiunto Erdogan oggi, dopo che ieri il collega russo Vladimir Putin ha manifestato la volontà di ridimensionare l’intesa per il passaggio del grano ucraino attraverso il Mar Nero. “Il grano passato attraverso il Mar Nero purtroppo va verso Paesi ricchi e non poveri. Al momento la Russia non sta esportando i propri prodotti e Putin ha ragione su alcuni punti. Putin è infastidito dal fatto che a ricevere il grano siano nazioni che applicano sanzioni nei confronti della Russia. Ora vogliamo che anche prodotti russi inizino a partire e su questo punto siamo in ritardo. Ne parlerò con Putin al vertice di Samarcanda, vogliamo che il grano arrivi nei porti dei Paesi poveri”, ha detto Erdogan da Zagabria.