ESA apre il suo Concept Store nel centro di Roma

Questo negozio temporaneo, aperto solo per tre mesi nel centro di Roma, è il primo negozio fisico di ESA Space Shop, e apre in una delle strade più blasonate d’Europa. Situato vicino alla famosa Piazza di Spagna, il negozio vi attende dal 1° ottobre 2022 per cercare regali e prodotti dell’ESA.

I clienti potranno anche scoprire di più sull’esplorazione spaziale e sulle missioni dell’ESA attraverso esposizioni a parete e attività coinvolgenti. Tra gli oggetti che saranno esposti, anche una replica della tuta spaziale, simile a quella indossata dall’astronauta ESA Luca Parmitano durante la sua missione Beyond sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2019-2020.

Una selezione delle più popolari collezioni dell’ESA Space Shop sarà disponibile in negozio – dall’abbigliamento ai gadget, passando per ombrelli, poster, patch ufficiali e spille.

Non sarà necessario prendere appuntamento: il concept store apre le sue porte alle 14:00 di sabato 1° ottobre e tutti sono i benvenuti!

Inaugurazione: 14:00-20:00 sabato 1° ottobre

Orario di apertura: 10:00-20:00 martedì-domenica

Indirizzo: via Frattina, 3, Roma (Italia)