Spazio: espulsione di massa coronale colpisce Solar Orbiter prima del sorvolo di Venere

MeteoWeb

Nelle prime ore di domenica 4 settembre, Solar Orbiter ha sorvolato Venere per una manovra di assistenza gravitazionale che altera l’orbita della sonda, avvicinandola ancora di più al Sole. Come se cercasse di attirare l’attenzione dell’orbiter mentre si avvicinava a un altro corpo nel Sistema Solare, il Sole ha lanciato un’enorme espulsione di massa coronale (CME) direttamente contro la navicella spaziale e il pianeta solo due giorni prima del loro approccio più ravvicinato e i dati ora lo stanno rivelando.

Il 30 agosto, una grande espulsione di massa coronale è stata lanciata dal Sole in direzione di Venere. Non molto tempo dopo, la tempesta ha raggiunto il secondo pianeta dal Sole. Mentre continuano ad arrivare dati da Solar Orbiter, questo rivela perché il monitoraggio “in situ” del meteo spaziale e dei suoi effetti sui corpi e sui veicoli spaziali del Sistema Solare è così importante. Fortunatamente, non ci sono stati effetti negativi sulla navicella spaziale poiché l’osservatorio solare di ESA-NASA è progettato per resistere e di fatto misurare le violente esplosioni della nostra stella.

Il sorvolo di Venere

Solar Orbiter è a un quarto della sua missione decennale di osservare il Sole da vicino e dare un’occhiata ai suoi misteriosi poli. La sua orbita è stata scelta per essere in stretta risonanza con Venere, il che significa che ritorna nelle vicinanze del pianeta ogni poche orbite per usare la sua gravità per alterare o inclinare la sua orbita. Questo terzo sorvolo di Venere è avvenuto domenica 4 settembre alle 01:26 UTC, quando Solar Orbiter è passato a 12.500km dal centro del pianeta, che dista circa 6.000km dalla sua “superficie” gassosa.

La sua distanza da Venere, l’angolo di avvicinamento e la velocità sono stati meticolosamente pianificati per ottenere l’esatto effetto desiderato dalla grande attrazione gravitazionale del pianeta, avvicinandolo al Sole come mai prima d’ora. “L’approccio ravvicinato è andato esattamente secondo i piani, grazie a una grande quantità di pianificazione da parte dei nostri colleghi in Flight Dynamics e alla cura diligente del Flight Control Team“, spiega Jose-Luis Pellon-Bailon, Solar Orbiter Operations Manager. “Scambiando ‘energia orbitale’ con Venere, Solar Orbiter ha utilizzato la gravità del pianeta per cambiare la sua orbita senza la necessità di enormi quantità di costoso carburante. Quando tornerà al Sole, l’approccio più ravvicinato della navicella sarà di circa 4,5 milioni di km più vicino di prima“.

Comprendere le particelle che rappresentano un rischio di radiazioni

I dati trasmessi sulla Terra da quando Solar Orbiter ha incontrato la tempesta solare mostrano come il suo ambiente locale sia cambiato quando è passata la grande CME. Anche se è stato necessario spegnere alcuni strumenti durante il suo approccio ravvicinato a Venere, per proteggerli dalla luce solare diffusa riflessa dalla superficie del pianeta, gli strumenti “in situ” di Solar Orbiter sono rimasti accesi, registrando tra l’altro un aumento delle particelle energetiche solari.

Il Sole emette continuamente particelle, principalmente protoni ed elettroni, ma anche alcuni atomi ionizzati come l’elio. Quando dal Sole vengono scagliati brillamenti ed espulsioni di plasma particolarmente grandi, queste particelle vengono raccolte e trasportate con loro, accelerate a velocità quasi relativistiche. Sono queste particelle che rappresentano un rischio di radiazioni per gli astronauti e i veicoli spaziali.

Migliorare la nostra comprensione delle CME e monitorare il loro avanzamento mentre attraversano il Sistema Solare è una parte importante della missione di Solar Orbiter. Osservando le CME, il vento solare e il campo magnetico del Sole, i dieci strumenti scientifici della navicella stanno fornendo nuove informazioni su come funziona il ciclo di 11 anni dell’attività solare. In definitiva, questi risultati ci aiuteranno a prevedere meglio i periodi di tempesta spaziale e a proteggere il pianeta Terra dalle violente esplosioni del Sole.