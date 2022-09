Fattori climatici e tettonici del volume del ghiaccio antartico: lo studio

MeteoWeb

“Si ritiene che l’evoluzione cenozoica delle calotte glaciali antartiche sia guidata principalmente da cambiamenti a lungo termine nel forcing radiativo, ma anche l’evoluzione tettonica dell’Antartide potrebbe aver svolto un ruolo sostanziale. Sebbene le registrazioni degli isotopi dell’ossigeno dei foraminiferi in acque profonde forniscano una misura combinata del volume del ghiaccio continentale globale e della temperatura oceanica, non forniscono informazioni dirette sulle influenze non radiative sulla dinamica della calotta glaciale antartica”, scrivono gli autori di un nuovo studio, appena pubblicato sulla rivista Nature e guidato dall’Università Victoria di Wellington, in Nuova Zelanda, e dall’Università britannica di Birmingham.

Nello studio, i ricercatori presentano “una raccolta antartica della temperatura dell’oceano superiore del Cenozoico per il Mare di Ross e la Terra di Wilkes al largo, generata dalle distribuzioni lipidiche della membrana dagli Archaea”. Questi organismi cambiano la composizione della loro membrana esterna (di cui fanno parte le molecole lipidiche) in risposta alle variazioni della temperatura del mare.

“Troviamo che le tendenze della temperatura dell’oceano, dell’anidride carbonica atmosferica e degli isotopi dell’ossigeno variano ampiamente. Tuttavia, questa relazione è meno chiara per il tardo Oligocene, quando si è verificato il raffreddamento ad alta latitudine nonostante l’interpretazione degli isotopi dell’ossigeno che suggerisce il riscaldamento globale e la perdita di volume del ghiaccio. Proponiamo che questo ritiro della calotta glaciale dell’Antartide occidentale sia avvenuto in risposta a una trasgressione marina guidata dalla tettonica, con acque superficiali calde che precludono la crescita della calotta glaciale di origine marina. L’espansione della calotta glaciale marina si è verificata solo quando le temperature oceaniche si sono ulteriormente raffreddate durante la transizione Oligocene-Miocene, con condizioni orbitali fredde e bassa anidride carbonica atmosferica. I nostri risultati supportano una risposta di soglia all’anidride carbonica atmosferica, al di sotto della quale le calotte glaciali marine dell’Antartide crescono e al di sopra della quale il riscaldamento degli oceani esacerba la loro ritirata”, scrivono gli autori nello studio.

“La nostra raccolta delle temperature prossimali dell’Antartide fornisce vincoli climatici sull’espansione del tardo Oligocene delle calotte glaciali marine, sullo sfondo delle influenze concorrenti sul volume della calotta glaciale dell’Antartide, risultanti dal cedimento della crosta nell’Antartide occidentale. Questi risultati sono coerenti con il concetto di una risposta di soglia suggerita da studi precedenti che si verifica a valori di CO2 atmosferica di circa 400 ppm, al di sopra dei quali il riscaldamento degli oceani al margine dell’Antartide esacerba notevolmente il ritiro della calotta glaciale marina nei bacini subglaciali interni, con profonde conseguenze per il livello globale del mare”, concludono i ricercatori.