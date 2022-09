Domani la finale nazionale di FameLab Italia a Perugia

MeteoWeb

Perugia torna a ospitare, dopo 8 anni, la finale di FameLab Italia, il primo talent internazionale per giovani ricercatori scientifici, ideato nel 2005 e coordinato a livello globale dal Cheltenham Festivals, introdotto e coordinato dal 2012 in Italia dall’impresa sociale di comunicazione della scienza Psiquadro.

Pensato per scoprire tra i ricercatori e le ricercatrici i nuovi talenti della comunicazione e futuri divulgatori in grado di rivolgersi con efficacia ad un vasto pubblico, nel 2022 FameLab Italia raggiunge il traguardo dell’undicesima edizione, dopo aver toccato negli anni 25 città in tutta Italia e coinvolto circa 1000 giovani tra ricercatori e ricercatrici.

Un percorso realizzato grazie a una collaborazione con più di 100 partner culturali tra Università, Istituti di Ricerca e enti pubblici, società di comunicazione della scienza, musei e media partner tra i quali Rai Cultura e Rai Scuola.

La finale nazionale, che si svolgerà sabato a Perugia, ha fatto tappa nel 2015 a Milano ospitata nel padiglione britannico durante EXPO2015, a Roma nel 2016 presso l’Agenzia Spaziale Italiana e presso l’Auditorium Parco della Musica nel 2018 e 2019 durante il National Geographic Festival delle Scienze. Nel 2020 si è svolta a Trieste al Teatro Rossetti come evento speciale dello European Science Open Forum e nel 2021 a Catania presso il Teatro Sangiorgi.

A sfidarsi sul palco del Teatro Morlacchi sabato 1 ottobre alle 21.00, saranno in 16: studenti, dottorandi e ricercatori che avranno a disposizione solo 3 minuti per conquistare giudici e pubblico parlando di un tema scientifico che li appassiona. Oltre alla brevità dovranno rispettare una sola regola: non usare immagini, ma solo una manciata di parole efficaci ed evocative e la loro abilità a stare sul palco.

A giudicarli 4 esperti: Viola Bachini, scrittrice e comunicatrice della scienza; Elisa Palazzi, professoressa di fisica del clima dell’Università di Torino; Thomas Vaccari, professore di bioscienze dell’Università di Milano e Giada Ricci, studentessa del quinto anno dell’ITTS A.Volta di Perugia e speaker del TED Ed Club.

La finale di FameLab chiude un percorso iniziato ad aprile, quando decine di giovani ricercatori si sono sfidati, in 8 città (Ancona, Brescia, Camerino Catania, Genova, Milano, Torino, Trieste), nelle selezioni locali.

I 16 finalisti, provenienti da oltre dieci università e centri di ricerca (Università Politecnica delle Marche , Università degli Studi di Brescia, Università di Pisa, Università di Catania, IIT, Università di Genova, UniSr – Università San Raffaele, Politecnico di Torino, Università di Torino, Università degli Studi di Udine, SISSA – Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste), tornano a Perugia dopo una masterclass tenutasi in città nel mese di giugno, dove, grazie all’ausilio di esperti nazionali e internazionali, hanno avuto l’opportunità di approfondire tecniche e strategie di comunicazione della scienza. La campionessa o il campione designato il 1 ottobre, rappresenterà l’Italia nella finale internazionale organizzata online dal Cheltenham Science Festival il 25 novembre.