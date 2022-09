La Florida corre ai ripari: Ian diventerà un potente uragano, dichiarato lo stato d’emergenza

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato l’esistenza di un’emergenza nello Stato della Florida e ha ordinato l’assistenza federale per integrare gli sforzi di risposta dello Stato e delle autorità locali all’uragano Ian: lo ha riferito la Casa Bianca in una nota. L’azione del Presidente autorizza il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, Agenzia Federale per la Gestione delle Emergenze (FEMA), a coordinare tutti gli sforzi di soccorso.

In particolare, al FEMA “è autorizzata a identificare, mobilitare e fornire, a sua discrezione, le attrezzature e le risorse necessarie per alleviare gli impatti dell’emergenza“.

Il governatore della Florida Ron DeSantis ha dichiarato ieri lo stato d’emergenza in 24 contee per l’arrivo della 9ª tempesta tropicale dall’inizio della stagione.

“Questa tempesta ha il potenziale per trasformarsi in un grande uragano e incoraggiamo tutti i residenti a fare i loro preparativi,” ha affermato DeSantis in una nota. “Ci stiamo coordinando con tutti i partner del governo statale e locale per monitorare i potenziali impatti di questa tempesta“.

Ian dovrebbe continuare a rafforzarsi e diventare un potente uragano: il National Hurricane Center ha affermato che dovrebbe acquisire potenza prima di spostarsi sulla parte occidentale di Cuba e verso la costa occidentale della Florida e il Florida Panhandle entro la metà della settimana.

Ian ha fatto registrare venti massimi sostenuti di 85 km/h sabato notte ora locale, mentre si trovava a 630 km a Su/Est da Grand Cayman, nelle Isole Cayman.