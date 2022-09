Piccola frana sull’Aurelia, tratto chiuso in Liguria

MeteoWeb

Una piccola frana si è verificata la notte scorsa in una galleria a Vesima, lungo la SS1 “Aurelia” al km 544,950, a Genova. Anas ha deciso di chiudere il tratto stradale, in entrambe le direzioni, lungo l’Aurelia. Le deviazioni avvengono lungo la A10. Sul posto sono presenti Anas e le Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile..