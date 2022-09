Francia, aereo esce di pista: chiuso l’aeroporto di Montpellier

MeteoWeb

Un aereo merci è uscito di pista nella notte in fase di atterraggio all’aeroporto di Montpellier: non si sono registrati feriti, ma lo scalo è stato chiuso a tempo indeterminato, secondo quanto ha annunciato la prefettura del dipartimento dell’Herault.

“Come misura di sicurezza e in attesa che una compagnia specializzata sposti gli aerei, i voli commerciali e merci” non potranno più atterrare a Montpellier a tempo indeterminato, ha precisato la prefettura. “Le tre persone nell’aereo sono illese. Hanno potuto essere portate fuori e messe in salvo grazie al rapido intervento dei servizi di emergenza“.

Pochi minuti prima delle 3, un aereo dell’Aeropostale, un Boeing 737 carico di merci, è andato a finire nello stagno di Mauguio, situato a fine pista. Il muso dell’aereo è rimasto sommerso. Sul posto decine di vigili del fuoco del servizio antincendio e di soccorso dipartimentale dell’Herault, inclusi specialisti del soccorso in acqua.