La Francia risparmia sulle bollette: la Tour Eiffel ridurrà l’illuminazione notturna

Corsa al risparmio energetico in Francia: numerose città hanno deciso di risparmiare sull’illuminazione pubblica e il riscaldamento dei loro edifici per affrontare il caro bolletta. La Ville Lumière ha confermato la riduzione dell’illuminazione notturna della Tour Eiffel di circa un’ora. Si tratta di misura più simbolica che pratica, dato che l’illuminazione notturna del monumento rappresenta solo il 4% dei suoi consumi.

Misure più concrete a Lille, che da inizio mese ha spento gli edifici pubblici di notte, salvo la celebre Grand’Place e la place de l’Opéra: i tagli consentiranno di risparmiare 170.000 kWh all’anno.

Dopo l’appello del presidente Emmanuel Macron alla ‘‘sobrietà energetica” per affrontare gli effetti della guerra in Ucraina, è probabile che molte misure simili verranno attuate in tutto il Paese nei prossimi giorni e settimane.