Fridays For Future: assalto dei manifestanti al Porto di Napoli | LIVE

E’ tornato in piazza a Napoli, il popolo di Fridays For Future. Migliaia di giovani hanno attraversato questa mattina del vie del centro cittadino in occasione del Global Climate Strike. I ragazzi sono partiti da piazza Mancini per raggiungere piazza del Plebiscito dopo una tappa alla Stazione Marittima dove sono stati esposti striscioni e gridati slogan sugli effetti del cambiamento climatico nel nostro Paese.

I manifestanti hanno anche attuato un breve blocco stradale in piazza Municipio ed hanno preso d’assalto il Porto di Napoli: segnalate tensioni in corso, con l’intervento delle forze dell’ordine.

“Fuori le grandi navi dalle città – hanno spiegato gli attivisti – Chiediamo ai governi di inserire tra le priorità lo smantellamento delle grandi navi: 213 navi da crociera del Mediterraneo emettono quanto 4 milioni di automobili. Ecomostri che non devono più circolare né nel Mediterraneo né altrove“.

Molti i riferimenti critici ai leader politici per quella che viene definita come una colpevole disattenzione sulle tematiche ambientali.