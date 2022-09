Fulmini tra le trombe marine: spettacolo sul Delta del Po | FOTO

MeteoWeb

Negli ultimi due giorni, il Tirreno ha sfornato violenti temporali che in alcuni casi sono arrivati anche ad interessare le regioni costiere con nubifragi, vento e tempeste di fulmini. Ma nelle scorse ore anche l’Adriatico ha dato spettacolo. Lo dimostrano le 6-7 trombe marine che nelle prime ore di domenica 4 settembre si sono formate sul mare vicino al Delta del fiume Po.

In particolare, le spettacolari foto della gallery scorrevole in alto, scattate da Jérémie Gaillard, mostrano le trombe marine accompagnate dai fulmini davanti alla costa di Boccasette, in provincia di Rovigo. Foto davvero eccezionali, capaci di catturare tutta la potenza della natura.