A fuoco storica fabbrica di bici in Veneto: alta colonna di fumo, “chiudetevi in casa” | FOTO e VIDEO

“E’ divampato un grosso incendio in zona industriale a Cavarzere. Invito tutti i cittadini a chiudere le finestre e ad evitare di avvicinarsi al rogo, in attesa di capire. E’ quanto scritto sulla propria pagina Facebook dal Sindaco di Cavarzere, Pierfrancesco Munari, dopo che un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di oggi. Ad andare a fuoco è stata una fabbrica di biciclette a Cavarzere, nel Veneziano.

Intorno alle 16, in via Enzo Ferrari, si è alzata un’alta colonna di fumo visibile a chilometri di distanza. Al momento non si hanno notizie di persone ferite o intossicate. Sul posto sono prontamente giunte le squadre dei vigili del fuoco arrivate dal locale distaccamento, Adria, Mestre, Piove di Sacco, Rovigo e Padova con 4 autopompe, 3 autobotti tra cui la chilolitrica, 2 autoscale, l’autogrù e 25 operatori, subito al lavoro per spegnere le fiamme che ha interessato il capannone di oltre 6000 mq. Altri mezzi e personale sono giunti dai diversi comandi dei vigili del fuoco del Veneto.

“Sto formando un ordinanza di chiusura della strada – ha precisato Munari – ma invito i curiosi presenti in loco ad allontanarsi immediatamente! Stanno mettendo a rischio la loro salute e intralciano i soccorsi. Andate a casa!“.