Le difficoltà della Germania nel sostituire il gas russo: magro bottino dall’accordo con gli Emirati Arabi

MeteoWeb

Durante una visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz ad Abu Dhabi, gli Emirati Arabi Uniti e la Germania hanno firmato un accordo che prevede la fornitura nel 2022 e 2023 di gas naturale liquefatto e diesel. Secondo l’agenzia di stampa ufficiale degli Emirati, WAM, l’accordo prevede l’esportazione di una spedizione di gas naturale liquefatto (GNL) in Germania alla fine del 2022, quindi la fornitura di quantitativi aggiuntivi nel 2023.

Scholz, dunque, si è assicurato solo un carico di gas naturale liquefatto dagli Emirati Arabi Uniti, con un accordo non vincolante per un numero maggiore, mentre la più grande economia europea lotta per sostituire le forniture russe. Il carico – 137.000 metri cubi – sarà consegnato dalla Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) all’utility tedesca RWE entro l’inizio del 2023.

Garantire forniture aggiuntive è fondamentale per la Germania dopo che il Cremlino ha chiuso un importante gasdotto. Le autorità sono sempre più preoccupate per i blackout e il razionamento nel corso di questo inverno e l’economia sta precipitando verso una recessione. L’accordo, annunciato domenica 25 settembre, mostra quanto sarà difficile per il Paese ottenere più gas nel breve termine.

Secondo i termini dell’accordo con ADNOC, il GNL verrebbe consegnato al terminal galleggiante di RWE a Brunsbüttel, vicino ad Amburgo, alla fine di dicembre. La Germania sta installando terminali di importazione di GNL galleggianti e alcuni impianti dovrebbero essere pronti questo inverno. I due nuovi terminali galleggianti previsti in Germania saranno in grado di ricevere fino a 12,5 miliardi di metri cubi di GNL all’anno, equivalenti a circa il 13% del consumo di gas del Paese nel 2021, secondo i dati della società di ricerca Enerdata. “Questo segna un’importante pietra miliare nella costruzione di un’infrastruttura di fornitura di GNL in Germania e nella creazione di una fornitura di gas più diversificata“, ha affermato RWE in una nota.

L’ADNOC ha anche concordato con il distributore di carburante Wilhelm Hoyer GmbH & Co. KG di fornire fino a 250.000 tonnellate di diesel al mese nel 2023, secondo l’agenzia WAM. La compagnia energetica ha effettuato la prima consegna diretta di diesel in Germania a settembre.

Separatamente, Masdar, con sede ad Abu Dhabi, perseguirà maggiori opportunità per l’energia eolica nel Nord Europa e nell’area tedesca del Mar Baltico per aumentare la produzione di energia rinnovabile a 10 gigwatt entro il 2030, secondo WAM.

Dopo gli Emirati Arabi Uniti, Scholz si è recato in Qatar, dove lui e l’emiro della nazione avrebbero dovuto discutere di piani a lungo termine per le spedizioni di gas e idrogeno. La Germania e il Qatar discutono delle forniture di GNL da diversi mesi, con la Germania riluttante a impegnarsi in contratti a lungo termine a prezzi record per il GNL. Tuttavia, Scholz ha rilasciato una dichiarazione dopo l’incontro in Qatar che non faceva riferimento ad alcun accordo sulla fornitura.