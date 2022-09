Gas: in Germania 82% di stoccaggio e in Italia 83%, superata la soglia in anticipo

MeteoWeb

I depositi di gas della Germania hanno raggiunto il livello dell’85,2%, superando con anticipo la soglia che il regolamento tedesco metteva come obiettivo per il 1 ottobre. E’ quello che ha fatto sapere il ministero dell’Economia e del Clima di Robert Habeck, twittando l’update giornaliero dell’Agenzia federale delle reti. Nonostante lo stop delle forniture su Nord Stream 1, la Germania si sente più tranquilla, proprio grazie a questo risultato, rivendicato nei giorni scorsi dallo stesso Olaf Scholz, secondo il quale la Germania è attrezzata per superare l’inverno.

Il livello di riempimento degli stoccaggi in Italia, invece, a settembre, si attesta all’83,33% contro 81,17% come media Ue. Secondo i dati del Gie (Gas Infrastructure Europe) in Germania, che ha la maggior capacità di stoccaggio in Europa davanti all’Italia, il livello di riempimento degli stoccaggi è attualmente all’85,02%. In Francia si attesta al 92,4%.