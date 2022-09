Gelato contaminato da cloroetanolo: scatta il richiamo del Ministero della Salute | LOTTI

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un noto marchio di gelato confezionato. Si tratta dei prodotti a marchio Haagen Dazs, richiamati perché nel corso di un controllo sono state trovate tracce di 2-cloroetanolo (ossido di etilene) nel gelato.

Con il nome di 2-cloroetanolo, o cloridrina etilenica, si indica un composto chimico che a temperatura ambiente si presenta come un liquido incolore, di odore etereo. Si tratta di una sostanza pericolosa per la salute, perché in grado di produrre gas tossici e corrosivi.

Ecco l’elenco di lotti e prodotti richiamati:

Caramel Attraction 4x95ml, scadenza 08/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 08/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 10/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 22/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 23/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 25/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 29/03/23

Favorite Selection 4x95ml, scadenza 07/04/23

Ai consumatori che abbiano già acquistato i prodotti di uno dei lotti indicati è richiesto di riconsegnare al punto vendita e non consumare.