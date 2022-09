Giappone e Corea del Sud, paura per l’arrivo del super tifone Hinnamnor

MeteoWeb

Il Giappone e la Corea del Sud si stanno preparando all’arrivo di Hinnamnor, il super tifone che secondo le stime riverserà sui due Paesi piogge torrenziali accompagnate da forti venti, durante i giorni. Il tifone, che è l’undicesimo dell’anno, dovrebbe raggiungere l’isola sudcoreana di Jeju nel corso della notte, e raggiungere Busan, la seconda città della Corea del Sud, attorno alle 7 di domattina, ora locale.

Secondo l’Agenzia meteorologica della Corea le precipitazioni che si riverseranno saranno superiori a 10mm/h e venti superiori a 100km/h. Hinnamnor si abbatte sulla Corea del Sud un mese dopo le piogge torrenziali che hanno investito l’area metropolitana di Seul, causando la morte di 11 persone. Domani, inoltre, il tifone raggiungerà anche l’isola giapponese sud-occidentale di Kyushu; l’Agenzia meteorologica giapponese prevede 300 mm di precipitazioni nel Kyushu meridionale nella sola mattinata di domani.

La città di Busan ha attivato lo stato di emergenza. Gli operatori delle reti di comunicazione hanno avvertito che potrebbero esserci disservizi e blackout. Il presidente Yoon Suk-yeol, dal canto suo, ha attivato un proprio comitato di crisi e ha annunciato che sarà in prima persona attivo per tutta la notte per coordinarlo.