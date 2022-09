Il Great Salt Lake è più piccolo e salato che mai: milioni di uccelli in pericolo

MeteoWeb

Il Great Salt Lake dello Utah è più piccolo e salato che mai nella storia documentata. A luglio, l’US Geological Survey (USGS) ha riferito che il terzo lago salino più grande del mondo era sceso al livello più basso mai documentato. E a settembre i ricercatori hanno misurato le più alte concentrazioni di sale mai viste nel braccio meridionale del lago, un habitat chiave per gli uccelli. La salinità è salita al 18%, superando una soglia in cui i microrganismi essenziali iniziano a morire.

Le tendenze, guidate dalla siccità e dalla diversione dell’acqua, hanno portato agli scienziati ad avvertire che un terreno di alimentazione fondamentale per milioni di uccelli migratori è a rischio di collasso. “Siamo in acque inesplorate“, afferma la biochimica Bonnie Baxter del Westminster College, che ha documentato i cambiamenti allarmanti del lago. “Una settimana gli uccelli se ne sono andati da un punto in cui di solito li vediamo. La prossima settimana vediamo mosche morte lungo la riva. E ogni settimana dobbiamo camminare di più per raggiungere l’acqua“.

Dopo anni di inattività, la prospettiva di un lago morente, oltre al rischio di polvere nociva sollevata dal fondale asciutto del lago, sta spingendo i politici a trovare il modo di ripristinare l’acqua nel bacino. Il Great Salt Lake è in realtà composto da due laghi, divisi nel 1959 da una ferrovia rialzata. Nel corso del tempo, il braccio settentrionale, che ha poche fonti di acqua dolce, è diventato più salato del braccio meridionale, che è alimentato da tre fiumi. Storicamente, la salinità nel braccio settentrionale si è aggirata intorno al 32% e circa il 14% nel braccio meridionale.

Sebbene la parte meridionale sia circa quattro volte più salata dell’acqua di mare, sostiene un vivace ecosistema caratterizzato da miliardi di artemie e mosche d’acqua salata, che si nutrono di cianobatteri fotosintetici e altri microrganismi. Gli uccelli, a loro volta, divorano un numero enorme di mosche e artemie quando arrivano al lago per nidificare, fare la muta o riposare durante le migrazioni. Un uccello acquatico, chiamato svasso dalle orecchie, ad esempio, ha bisogno di 28.000 artemie saline adulte ogni giorno per sopravvivere.

Secondo i ricercatori, il livello basso dell’acqua e l’aumento della salinità minacciano di distruggere la base di questa catena alimentare. Baxter teme che l’acqua più salata ora minacci le comunità di microbialite che rimangono sommerse. “Nei test di laboratorio, quando la salinità supera il 17%, vediamo che i cianobatteri iniziano a morire“, dice. E questo potrebbe danneggiare le popolazioni di mosche salate, dice Baxter. Le mosche depongono le uova sulla superficie del lago, producendo larve che nuotano fino ai microbialiti, dove si impupano prima di maturare in adulti. Alcune specie di uccelli si nutrono delle larve o degli adulti, mentre altre mangiano le pupe, che si sono mostrate morte sulla riva del lago a miliardi durante la stagione migratoria di questo autunno.

Presto anche le artemie potrebbero diminuire. “Il timore è che in qualche anno futuro il lago diventi così salato che le sue popolazioni crolleranno”, hanno scritto di recente una coppia di ecologisti statali.

Nel frattempo, i ricercatori si stanno mobilitando per seguire la crisi in corso. Baxter sta portando un esperto di mosche d’acqua salata per valutare la situazione. I gruppi di conservazione stanno monitorando le popolazioni di uccelli costieri. E l’USGS ha istituito un programma per monitorare l’idrologia e l’ecologia in altri laghi salini in Oregon, California, Nevada e Utah, che stanno affrontando uno stress simile.

Il restringimento del lago minaccia le persone e la fauna selvatica. In un rapporto finanziato dallo stato del 2019, lo scienziato atmosferico Kevin Perry dell’Università dello Utah ha stimato che il 9% dei sedimenti del fondale lacustre esposto contiene livelli problematici di arsenico o metalli, che si pensa siano derivati dall’industria, dal trattamento delle acque reflue o dall’agricoltura. È probabile che i venti erodano la crosta che tiene in posizione il sedimento e portino la polvere in lungo e in largo. Con oltre 1 milione di residenti che vivono vicino al lago, a Salt Lake City e nei suoi sobborghi, lo scenario peggiore sarebbe un disastro dell’inquinamento atmosferico, simile a quello sperimentato dalle comunità in Iran vicino ad altri laghi salini. Anche le famose piste da sci dello Utah sono minacciate dalla polvere; gli scienziati hanno documentato come le tempeste stiano già scaricando particelle del fondale del lago sulla neve, oscurandola e accelerando lo scioglimento.

Per anni, gli ambientalisti hanno esortato i responsabili politici a ridurre l’acqua che gli agricoltori e altri utenti deviano dai torrenti che sfociano nel lago. Ma “l’opinione diffusa è che è solo un lago salato: dovremmo usare l’acqua a monte“, afferma il rappresentante dello stato dello Utah Tim Hawkes.

Quest’anno, tuttavia, i politici sono entrati in azione. Ad aprile, il Governatore dello Utah Spencer Cox ha firmato una serie di progetti di legge volti a salvare il lago e affrontare la siccità. Includono nuove regole che consentono agli agricoltori di vendere i diritti sull’acqua che non stanno utilizzando a gruppi che consentiranno all’acqua di fluire nel lago. Lo stato ha stanziato 450 milioni di dollari per infrastrutture idriche e progetti di conservazione, incluso un fondo di 40 milioni di dollari che potrebbe acquisire acqua per il lago in futuro.

Tali politiche potrebbero richiedere anni per avere un impatto notevole, soprattutto se continua l’attuale siccità. Baxter, per esempio, si chiede: “Basta tutto questo?“. Ma Marcelle Shoop, che dirige il programma Saline Lakes per la National Audubon Society, dice di essere “ottimista, perché ci sono così tante persone che cercano di sviluppare soluzioni”.

Nel frattempo, il lago potrebbe ottenere un sollievo temporaneo da una fonte diversa: l’imminente stagione delle piogge invernali. Se produce un buon manto nevoso nelle montagne vicine, il deflusso potrebbe aiutare a riempire i corsi d’acqua aridi della regione.