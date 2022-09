Groenlandia: scioglimento record della calotta glaciale a settembre

MeteoWeb

In Groenlandia sembra più luglio che settembre. Dopo un’estate abbastanza fredda e umida, un’ondata di caldo insolitamente tardiva lo scorso fine settimana ha causato un vasto scioglimento della calotta glaciale, qualcosa che si osserva tipicamente in piena estate. Secondo i ricercatori si è trattato del più grande evento di fusione avvenuto a settembre, sulla base di dati che coprono quasi 4 decenni.

Il primo giorno di settembre segna in genere la fine della stagione di scioglimento in Groenlandia, poiché il sole si abbassa nel cielo e le temperature di solito si abbassano. Tuttavia, durante il fine settimana, le temperature hanno iniziato a salire quando un getto d’aria calda si è spinto verso Nord attraverso la baia di Baffin e la costa occidentale della Groenlandia. Di conseguenza, decine di miliardi di tonnellate di ghiaccio sono andate perse, un evento che potrebbe favorire i già significativi contributi della Groenlandia all’innalzamento del livello del mare.

Tra venerdì e lunedì, diverse stazioni meteorologiche hanno registrato la temperatura massima dell’aria annuale. In parti della Groenlandia occidentale la colonnina di mercurio è salita fino a +20°C, al di sopra della norma per questo periodo dell’anno. La vetta, tradizionalmente la parte più fredda della calotta glaciale, è addirittura salita al di sopra del punto di fusione sabato secondo le osservazioni della NOAA presso la Summit Station della National Science Foundation.

Il caldo ha determinato uno scioglimento che ha interessato circa il 35% della calotta glaciale lo scorso fine settimana, un evento diffuso del tipo che si osserva di solito a luglio. In genere, solo il 10% della superficie della calotta glaciale è interessato all’inizio di settembre.

Al picco di scioglimento di sabato, i tassi di deflusso dell’acqua di disgelo hanno raggiunto i 12 miliardi di tonnellate al giorno, classificandosi facilmente come uno dei primi 10 eventi di deflusso più grandi mai registrati, ha affermato lo scienziato del clima Xavier Fettweis.

Fettweis ha spiegato che il deflusso dell’acqua di disgelo è un elemento importante da monitorare perché può raggiungere l’oceano e contribuire all’innalzamento del livello del mare. Una parte del deflusso può anche essere trattenuta nel manto nevoso e ricongelarsi durante l’inverno. Tuttavia, ha affermato, questo scioglimento insolitamente tardivo potrebbe favorire la formazione di lastre di ghiaccio nella parte superiore del manto nevoso. Le lastre di ghiaccio potrebbero impedire all’acqua di disgelo di filtrare attraverso il manto nevoso, il che significa che potrebbe invece entrare nell’oceano, contribuendo ulteriormente all’innalzamento del livello del mare.

In totale, si stima che la Groenlandia abbia perso circa 20 miliardi di tonnellate di ghiaccio durante l’evento del fine settimana. Si tratta di circa il 7% del ghiaccio totale che viene perso in un anno. Per ogni 360 miliardi di tonnellate di ghiaccio perse, il livello del mare si alza di un millimetro.

Al di fuori dell’ultimo evento, la stagione dello scioglimento di quest’anno in Groenlandia è stata abbastanza moderata. Prima di questa ondata di caldo, l’azione più notevole è stata una “ondulazione di calore” che ha causato un moderato scioglimento a metà luglio.

E’ il 2° anno consecutivo in cui un’ondata di caldo insolitamente tardiva ha interessato la calotta glaciale. Il 14 agosto 2021, le temperature sono aumentate fino a +18°C e per la prima volta ha piovuto sulla sommità della calotta glaciale.