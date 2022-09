Guardia reale sviene vicino alla bara della regina Elisabetta | VIDEO

MeteoWeb

Sono giorni concitati quelli che la Gran Bretagna sta vivendo dopo la morte della regina Elisabetta. Gli impegni per la famiglia reale sono molti, ma anche le centinaia di persone che lavorano per la Royal Family hanno ritmi serrati. Sarà per questo motivo che una guardia reale, mentre era in servizio intorno alla bara di Elisabetta, è svenuta.

Le prime persone che volevano rendere omaggio alla regina erano da poco entrate nella camera ardente, ieri mercoledì 14 settembre, quando una delle guardie reali incaricate di sorvegliare la bara è svenuta cadendo dal podio. L’uomo, che evidentemente aveva iniziato a sentirsi male, era sceso per poco tempo dalla postazione prima di riprendere la guardia, ma ha preso a barcollare e poi ha collassato, cadendo rovinosamente a terra, prima di essere soccorso da alcuni colleghi presenti. Il video: