Mentre si intensifica il conflitto tra Russia e Ucraina, il Presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha criticato le nazioni occidentali e ha affermato che stanno pianificando con l’Ucraina di rovesciare il governo in Bielorussia. Ha inoltre dichiarato che l’umanità è sull’orlo di un conflitto nucleare.

Lukashenko si è scagliato contro gli Stati Uniti e ha affermato che l’Europa è stata costretta dagli Stati Uniti ad avviare uno scontro militare con la Russia sul territorio dell’Ucraina. Ha detto che sul territorio di diversi Paesi, tra cui l’Ucraina, l’America ha trovato un luogo adatto per fare piani per rimuovere il governo bielorusso. “Sul territorio di quei Paesi, e specialmente in Ucraina, hanno trovato un posto adatto e si stanno formando forze per rovesciare il governo in Bielorussia e per il nostro ritorno all’anno 1939”, ha detto Lukashenko ieri, 17 settembre.

“Gli Stati Uniti stanno spingendo l’Europa in uno scontro militare con la Russia sul territorio dell’Ucraina. Non nascondono i loro piani. I contratti sono già stati conclusi per i prossimi anni. Cioè l’Ucraina sarà rasa al suolo. E l’obiettivo è indebolire la Russia e distruggere la Bielorussia“, ha detto Lukashenko in un discorso in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale. In tutte queste azioni, ha detto che c’è un altro obiettivo: l’Europa. “L’America è l’unico Paese che beneficia di ciò che sta accadendo qui, per mettere l’Europa al suo posto e rimuovere i suoi concorrenti“, ha affermato, aggiungendo che “oggi l’Ucraina, domani la Moldavia, gli Stati baltici, la Polonia o la Romania“.

Lukashenko ha affermato che l’America sta alimentando il conflitto in Kosovo, cercando di fare pressione sulla Serbia, alimentando il disaccordo in Karabakh e aumentando la tensione in Siria. “Washington è presente in tutti i conflitti politici significativi”, ha detto, mentre lanciava un avvertimento sul fatto che l’umanità è sull’orlo di un conflitto nucleare. “Il mondo ha perso la testa e sta scoppiando. Come andrà a finire tutto? La gente comune, anche coloro che non sono coinvolti in politica, continuano a chiederlo. Dalla fine della ‘Guerra Fredda’, l’umanità si è ritrovata per la prima volta sull’orlo di un conflitto nucleare“, ha aggiunto.