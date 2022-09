Guidoni: “Cristoforetti alla guida dell’ISS è un triplice risultato”

MeteoWeb

“Il passaggio del comando della Stazione Spaziale Internazionale a Samantha Cristoforetti è innanzitutto un grande risultato per lei, che corona la sua carriera raggiungendo il livello piuù alto dell’equipaggio“. E’ questo il commento che rilascia all’AGI Umberto Guidoni, il primo astronauta italiano salito a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

“Ma è anche un risultato importante per l’Europa – aggiunge Guidoni – perché sancisce il fatto che i nostri astronauti sono ormai, come esperienza e qualifica, all’altezza dei russi e degli americani che all’inizio erano gli unici che comandavano la stazione. E infine, per l’Italia è un riconoscimento del ruolo che ricopre all’interno dell’Europa: basti pensare che circa la metà dei moduli attualmente in orbita sono stati realizzati in Italia”.