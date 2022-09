Sull’Himalaya torna la pace dopo decenni: tregua tra India e Cina

MeteoWeb

Soldati indiani e cinesi si disimpegneranno in un’area contesa lungo un remoto confine occidentale dell’Himalaya entro il 12 settembre prossimo. Lo ha dichiarato oggi il ministero degli Esteri indiano, dopo oltre due anni di stallo a seguito di uno scontro mortale. Il disimpegno, che arriva dopo una lunga serie di colloqui tra alti funzionari militari, fa parte degli sforzi di Nuova Delhi e Pechino per evitare un’escalation della tensione tra i giganti asiatici dotati di armi nucleari, entrati in guerra oltre il loro confine fin dal 1962.

Il ritiro, confermato anche dalla Cina, precede un incontro in Uzbekistan la prossima settimana a cui dovrebbero partecipare il presidente cinese Xi Jinping e il primo ministro indiano Narendra Modi. Giovedì i soldati indiani e cinesi hanno iniziato a ritirarsi dall’area di Gogra-Hot Springs nel Ladakh nell’Himalaya occidentale, un processo che sarebbe stato completato all’inizio della prossima settimana, ha affermato il ministero degli Esteri indiano

“Le due parti hanno concordato di cessare gli schieramenti avanzati in quest’area in modo graduale, coordinato e verificato, con conseguente ritorno delle truppe di entrambe le parti nelle rispettive aree“, ha affermato in una nota il portavoce del ministero degli Esteri Arindam Bagchi. Anche tutte le strutture temporanee nell’area erette da entrambi gli eserciti saranno smantellate come parte dell’accordo, ha affermato.

Sebbene i dettagli dell’ultimo accordo non siano stati resi pubblici, è probabile che i due eserciti creino un cuscinetto tra le loro truppe e smettano di pattugliare l’area, ha affermato un esperto della difesa. “Questo è un passo positivo“, ha detto Rakesh Sharma, un tenente generale indiano in pensione che ha servito in Ladakh. “Lo scenario faccia a faccia è stato ovviato“. A seguito di uno scontro mortale nel giugno 2020 che ha ucciso almeno 20 soldati indiani e quattro cinesi, disposizioni simili sono state implementate in altre aree del Ladakh dove i soldati sono stati dispiegati nelle immediate vicinanze. Ma Sharma ha detto che le truppe di entrambe le parti rimangono nelle immediate vicinanze in almeno un luogo vicino all’area di Demchok in Ladakh, qualcosa che potrebbe essere ripreso in ulteriori colloqui.

Un sostanziale accumulo di infrastrutture di confine da parte della Cina manterrà anche migliaia di saldatori indiani dispiegati lungo la frontiera, ha aggiunto Sharma. India e Cina condividono una frontiera non delimitata di 3.800 km (2.360 miglia), dove le loro truppe avevano precedentemente aderito a protocolli di vecchia data per evitare l’uso di armi da fuoco lungo il confine noto come Line of Actual Control (LAC).