Ian diventa un uragano di 3ª categoria e investe Cuba: 50mila evacuati e onde di 5-7 metri

Ian si è rafforzato nelle ultime ore, diventando un uragano di 3ª categoria e investendo con forza la costa occidentale di Cuba: lo ha confermato l’Istituto meteorologico cubano, mentre in Florida proseguono i preparativi per l’arrivo della perturbazione.

A Cuba l’uragano ha effettuato il landfall nella località di La Coloma, un villaggio di pescatori nella provincia di Pinar del Rio, sulla costa occidentale.

Il National Hurricane Center (NHC) statunitense ha annunciato nel suo ultimo bollettino che Ian si è trasformato in un “grande uragano” di 3ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, che arriva fino a 5.

Le autorità della provincia di Pinar del Rio hanno indicato che “tutte le reti elettriche sono state isolate” in via precauzionale, come riportano i media locali.

Sull’isola i venti stanno abbattendo gli alberi, che a loro volta stanno invadendo strade e cortili delle case. Le onde hanno raggiunto tra i 5 e i 7 metri di altezza.

La Protezione civile cubana aveva in precedenza emesso un’allerta per le 6 province più occidentali dell’isola: Pinar del Rio, Artemisa, L’Avana, Mayabeque, Cienfuegos e Isla de la Juventud, a 340 km a sud della capitale. Sono state evacuate circa 50mila persone a Pinar del Rio, di cui 6mila assistite in rifugi e le altre presso parenti o amici.