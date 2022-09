Il CNG partecipa all’evento Earth Technology Expo di Firenze

MeteoWeb

Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Geologi (CNG) partecipa all’ Earth Technology Expo (ETE 2022), la prima e più completa esposizione delle applicazioni tecnologiche e dell’innovazione per l’ambiente previste e presenti nelle linee guida del Next Generation EU.

L’evento, in programma dal 5 all’8 ottobre a Firenze (Fortezza da Basso) raduna personalità ed esperti del settore che presenteranno modelli e tecnologie innovative, sistemi di controllo e gestione e l’intera gamma di strumenti già operativi e disponibili, da quelli satellitari alla sensoristica di ultima generazione, ai sistemi di allertamento e protezione civile per migliorare la qualità della vita delle persone, dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti urbani.

Anche in relazione al suo ruolo di organismo, il CNG sarà presente con propri relatori in quasi tutti i panel previsti nei quattro giorni di lavoro.

Questi i principali appuntamenti che vedranno coinvolto il CNG:

Mercoledì 5 Ottobre ore 10:00-13:00 (Sala Piero Angela)

Dagli “stati generali” alla transizione energetica: il ruolo strategico della geotermia

Introduce e modera Emanuele Emani – Consigliere Consiglio Nazionale dei Geologi – Coordinatore Piattaforma Geotermia

Giovedì 6 Ottobre ore 11:00-13:00 (Sala Piero Angela)

“Problemi geologici, geotecnici, ambientali e monitoraggio”

Introduce e modera Domenico Sessa, Consigliere Tesoriere Consiglio Nazionale dei Geologi

Giovedì 6 Ottobre ore 14:30-18:30 (Sala Piero Angela)

“Risorsa idrica: la pianificazione su diversi confini territoriali – problematiche applicative e possibili soluzioni per una governance ottimale”

Introduce e modera Alessandra Biserna – Consiglio Nazionale dei Geologi

Venerdì 7 Ottobre 2022 – ore 14:30/18:30 (Sala Piero Angela)

“Le risorse idriche sotterranee e gli effetti dei cambiamenti climatici nei paesi del mediterraneo – stato dell’arte e prospettive future”Introduce e modera Giovanni Andiloro – Componente Area Tematica Risorse Idriche CNG.

In particolare, poi, proprio da Firenze si svolgerà anche in presenza il primo appuntamento del training workshop 2022 – la terra vista dal cielo: aspetti metodologici e applicativi della tecnica insar per l’analisi del ground motion organizzato da Ispra (Dipartimento per il Servizio Geologico d’Italia), con il contributo delle Regioni e Province Autonome afferenti alla Rete Italiana dei Servizi Geologici (RISG).