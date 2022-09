Il futuro dell’esplorazione spaziale: l’ESA a IAC 2022

MeteoWeb

ESA parteciperà con uno stand al 73° Congresso Astronautico Internazionale (IAC 2022), che si terrà dal 18 al 22 settembre presso il Paris Convention Centre di Parigi. Una settimana di vivaci interazioni, quest’anno incentrata sul tema “Space for @ll”, spazio per tutti, attende la comunità spaziale mondiale.

IAC è il principale momento di incontro annuale per i professionisti del settore spaziale e attira più di 6.500 partecipanti provenienti da oltre 80 Paesi. Il 73° Congresso Astronautico Internazionale si terrà presso il Paris Convention Centre a Parigi, Francia. Lo spazio dell’ESA si trova nel padiglione 7, stand F5 (piano 2).

Il Congresso rappresenta una straordinaria occasione per approfondire tutti gli aspetti delle tecnologie e dell’esplorazione spaziali. Diversi i relatori che prenderanno parte al programma dell’evento presso lo stand dell’ESA, su tematiche quali il futuro della navigazione satellitare, il business dello spazio, il cambiamento climatico, la sicurezza spaziale e molte altre ancora.

Per tutta la settimana, il padiglione dell’ESA ospiterà diverse presentazioni ed eventi, comprese due conferenze stampa dedicate con il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher. Lunedì 19 settembre alle 11:45, il Direttore Generale incontrerà la stampa insieme ai Direttori ESA. Il secondo appuntamento con la stampa è previsto per mercoledì 21 settembre alle 13:00, quando giornalisti e giornaliste avranno l’opportunità di incontrare il Direttore Aschbacher e il Corpo astronauti dell’ESA. Entrambe le conferenze stampa verranno trasmesse in streaming su esawebtv.esa.int.

Per coloro che si trovano a Parigi e desiderano visitare la mostra, l’IAC aprirà al pubblico generale il 21 settembre. Ulteriori informazioni sono disponibili nelle pagine web del Congresso e dell’IAF.

Per tutta la settimana, presso lo stand ESA, i visitatori avranno l’opportunità di sperimentare la realtà virtuale. Sotto la guida del team di Realtà Virtuale, i visitatori potranno fare una passeggiata virtuale sulla Luna o compiere un viaggio virtuale nello Space Service Hub, una nuova piattaforma 3D che illustra come le soluzioni basate sui satelliti siano di supporto alla nostra vita quotidiana sulla Terra.