Inaugurato ‘Baltic Pipe’ per trasportare gas norvegese in Europa: “l’era del dominio russo è finita”

Polonia e Danimarca si preparano a dare il via ad una nuova era, con l’arrivo del gas norvegese in Europa. A Danzica, in Polonia, è stato inaugurato il gasdotto ‘Baltic Pipe’ con una capacità di 10 miliardi di metri cubi all’anno. La materia prima parte dalla Norvegia e arriva in Polonia. “Oggi possiamo dirlo con assoluta fiducia: l’era del dominio russo nel settore del gas sta finendo. Un’era segnata da ricatti, minacce ed estorsioni“, ha dichiarato il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki.

L’azione non è stata intrapresa solo dalla Polonia, che per la prima volta potrà importare gas norvegese attraverso la Danimarca, ma anche dai Paesi vicini, in particolare Slovacchia e Repubblica Ceca. Il gas inizierà a fluire nel gasdotto il 1 ottobre e la piena capacità è prevista entro la fine di novembre. Ad aver investito sulla struttura sono due operatori di trasporto: Danish Energinet e Polish Gaz-System.