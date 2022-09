Incendi California, allarme per il Mosquito Fire: nuove evacuazioni | FOTO

MeteoWeb

Continuano le evacuazioni di migliaia di persone in California a causa del Mosquito Fire, un incendio che si sta diffondendo rapidamente e ha già causato due morti nei giorni scorsi. A nord, nella Sierra Nevada, l’incendio brucia fuori controllo: inceneriti almeno 57 chilometri quadrati, con 3.600 case minacciate dalle fiamme nelle contee di Placer ed El Dorado. Le fiamme hanno saltato l’American River, bruciando strutture nella frazione di montagna di Volcanoville e avvicinandosi alle città di Foresthill, che ospita circa 1.500 persone, e Georgetown, con una popolazione di 3.000 abitanti.

Il portavoce del Vigili del Fuoco Chris Vestal ha definito l’incendio in rapido movimento una “minaccia estrema e critica”. I Vigili del Fuoco non riescono a domare le fiamme per un insieme di condizioni sfavorevoli: il caldo estremo, la vegetazione secca, il terreno scosceso e raffiche di vento fino a 40km/h, ha spiegato Vestal. La causa dell’incendio è sotto inchiesta.

Il Mosquito Fire, che dall’area di Sacramento si sta spostando verso la contea di El Dorado, ha anche creato una gigantesca nuvola di fumo e di cenere visibile a chilometri di distanza (vedi foto della gallery scorrevole in alto).