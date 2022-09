Dagli incendi alle alluvioni lampo: California in allerta per la tempesta Kay

MeteoWeb

La California, assediata da diversi vasti incendi da giorni, è ora in allerta per frane e inondazioni causate da una tempesta in avvicinamento. Mentre si contano i danni e le vittime, almeno 2, del Fiarview e del Mosquito Fire, la tempesta tropicale Kay, dopo avere portato piogge torrenziali in Messico, si sta muovendo verso la California e l’Arizona.

I meteorologi del National Weather Service hanno affermato che nell’area attorno all’incendio di Fairview potrebbero cadere fino a 18 cm di pioggia, creando il rischio di alluvioni lampo e colate di fango nelle aree in cui il terreno bruciato non può assorbire le piogge intense.