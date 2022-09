MeteoWeb

In Valle d’Aosta l’assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali ha revocato lo stato di eccezionale pericolo per la propagazione degli incendi boschivi: lo ha reso noto la Regione, in seguito alle mutate condizioni meteorologiche e dell’avanzamento stagionale.

E’ stato dunque emesso il decreto del presidente della Regione numero 475 di revoca del precedente decreto numero 398 del 29 luglio scorso, circa lo stato di eccezionale pericolo di propagazione di incendi boschivi.