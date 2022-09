Incendi in Sicilia: case minacciate dalle fiamme nel Palermitano e nel Trapanese

MeteoWeb

Notte di fuoco in Sicilia, con tante case minacciate dalle fiamme nel Palermitano e del Trapanese con ettari ed ettari di vegetazione andati distrutti. In alcuni casi gli incendi sono stati spenti, altri sono ancora attivi e continuano a divorare la macchia mediterranea.

Situazione critica a Carini per la presenza di più roghi. Nel promontorio di Montagna Longa per tutta la notte vigili del fuoco, forestale, forze dell’ordine, polizia municipale e protezione civile hanno tentato di arginare le fiamme. All’alba di oggi sono intervenuti i Canadair che stanno provando a spegnere il fuoco in aree non raggiungibili da terra. A rischio alcune abitazioni in zona Brancaccio, sempre a Carini, dove a scongiurare il peggio è stato l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile. Il fuoco è stato spento in tarda serata e non si sono registrati danni ad abitazioni. Altri roghi sono stati segnalati in località Crafamo, Rebuttone e ad Altofonte. Vasti incendi anche nelle Madonie, a Termini Imerese, Misilmeri, Partinico, Borgetto, Bolognetta, Marineo e Giuliana.

Nel Trapanese in fiamme la zona di Scopello, il borgo turistico di Castellammare del Golfo. L’incendio è stato domato in tarda notte, con vegetazione ridotta in cenere e case minacciate.