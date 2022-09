Incendi: distrutti 15 ettari di bosco a Spinazzola, nel Barese | FOTO

MeteoWeb

Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi a Spinazzola (Bat) in località ‘La santissima‘, in un bosco comunale. Al momento sono andati in fiamme oltre 15 ettari di vegetazione. Sul posto stanno operando oltre trenta unità tra operatori del servizio antincendio boschivo dell’Agenzia regionale per le attività irrigue e forestali, Vigili del fuoco, forestali, protezione civile, polizia locale e volontari. Per domare le fiamme sono stati impiegati anche due fire-boss decollati da Grottaglie.

Secondo quanto apprende la nostra redazione, sono diversi i focolai incendiari che hanno interessato il Comune di Spinazzola. La zona interessata è una ampia gola collinare a ridosso della Via delle Fontane, una zona di interesse escursionistico e naturalistico, ci ha spiegato Franco Labarile, che ha scattato le foto della gallery scorrevole in alto. L’incendio in zona, particolarmente impervia tra forre e costoni inaccessibili, ha richiesto l’intervento di due aerei della Protezione Civile della Regione Puglia che operano attingendo acqua dalla vicina diga del Locone. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.