Incendio nei pressi della pista dell’aeroporto a Catania: gravi disagi

Un incendio sta interessando le aree ad ovest della pista di volo dell’aeroporto di Catania, determinando gravi disagi. Lo rende noto Sac, la società che gestisce lo scalo etneo, sottolineando che il rogo “sta determinando gravi disagi alle operazioni di volo programmate”.

“Invitiamo i passeggeri in partenza a contattare le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto, per dettagli sull’orario del proprio volo“, comunica Sac. Sono già stati dirottati su Palermo sei voli in arrivo. Canadair ed elicotteri della forestale sono impegnati nello spegnimento del rogo, insieme ai Vigili del Fuoco.

Un altro rogo si è sviluppato vicino al Villagio Ionio, nella zona di San Francesco La Rena, e un gommone della sezione navale – in via prudenziale – è pronto per un’eventuale evacuazione via mare. Al momento la situazione sembra sotto controllo.