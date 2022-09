Incendio in Campania: alta colonna di fumo a San Valentino Torio | FOTO

MeteoWeb

Paura in Campania, nel Salernitano: un incendio sta divampando a San Valentino Torio, in via Curti. Un’enorme nube nera è visibile a km di distanza. Ignote le cause.

Il fumo è visibile in tutta la Valle del Sarno, a Cava de’ Tirreni e nel vesuviano.

Michele Strianese, sindaco di San Valentino Torio e presidente della provincia di Salerno, ha invitato i concittadini a rimanere chiusi in casa o ad evacuare la zona: “Allontanatevi dalla zona dell’incendio di Via Curti a San Valentino Torio. Chiudete le porte e le finestre. Evacuate l’area per ragioni di sicurezza,” è l’appello del sindaco.