Grattacielo in fiamme in Cina: i media statali riportano un grande incendio, divampato in un edificio nella città di Changsha, capoluogo dell’Hunan, una provincia centro-meridionale del Paese.

Non è chiaro al momento se vi siano persone intrappolate, vittime o feriti. Dall’edificio si innalza una colonna di fumo nero e diversi piani sono in fiamme.