Grosso incendio nel più grande mercato ortofrutticolo del mondo a Parigi | FOTO e VIDEO

I Vigili del Fuoco di Parigi stanno combattendo contro le fiamme di un incendio divampato in un magazzino di un enorme mercato ortofrutticolo, che si autodefinisce il più grande del suo genere al mondo. Il mercato ortofrutticolo in questione, il Rungis, che si trova a sud di Parigi, nella Val-de-Marne, rifornisce la capitale francese e la regione circostante con il suo cibo fresco.

I video condivisi sui social media mostrano una torre di fumo scuro che si alza in alto nell’aria ed è visibile a chilometri di distanza (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). I Vigili del Fuoco hanno invitato le persone a stare lontano dalla zona, mentre affrontano l’incendio scoppiato intorno a mezzogiorno.

La situazione è tornata sotto controllo dopo il grande lavoro dei pompieri: incendio domato. Fortunatamente non si registrano vittime.