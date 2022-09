Incendio nel Messinese: fiamme a Torrenova, minacciato anche l’acquedotto comunale

MeteoWeb

Preoccupazione nel territorio collinare messinese di Torrenova, tra contrada Rizzo e Piano Stinco: un incendio, divampato ieri, si è propagato rapidamente minacciando l’acquedotto comunale e il centro di raccolta rifiuti di Piano Stinco.

“È stata una notte difficile a causa del vasto incendio che si è propagato ieri pomeriggio nel nostro territorio,” spiega l’Amministrazione comunale in una nota. “Se tutto è andato per il meglio, lo dobbiamo al supporto che abbiamo ricevuto dal nostro instancabile gruppo comunale di Protezione civile, coadiuvato dal gruppo di Capo d’Orlando che si è messo a disposizione. Grazie al sindaco Ingrilli per la pronta disponibilità, ai vigili del fuoco di Sant’Agata e alla forestale. Ancora stamattina si sta provvedendo a spegnere definitivamente il rogo, adesso che finalmente è stato possibile fare alzare in volo i mezzi antincendio“.