Maxi-incendio a San Giuliano Milanese: “nessuna criticità ambientale”

MeteoWeb

“La situazione è abbastanza complessa e articolata per la natura del materiale che sta bruciando, liquido solvente e in quantità elevate“. Lo indicano i Vigili del Fuoco sull’incendio all’impianto Nitrolchimica di San Giuliano Milanese. “Stiamo cercando di contenere l’incendio all’interno della ditta”, aggiungono i pompieri, al lavoro con venti squadre provenienti anche dall’aeroporto di Linate. Il rischio che possano esserci altre esplosioni non viene escluso.

Prosegue anche l’intervento della squadra di emergenza Arpa sul luogo dell’incendio. I tecnici – informa la stessa Arpa – stanno effettuando misurazioni speditive dell’aria con strumentazione da campo “senza rilevare al momento criticità significative sotto l’aspetto ambientale“. Il gruppo specialistico dell’Arpa, nel frattempo, sta installando un campionatore ad alto volume, per il monitoraggio in continuo dei microinquinanti, nell’area in cui è attesa la maggiore ricaduta delle emissioni in relazione alle previsioni meteo acquisite dal Servizio meteorologico dell’Agenzia.

È inoltre in corso il sorvolo dell’area da parte dell’elicottero e dei droni dei Vigili del Fuoco, per definire in maniera più puntuale l’estensione e l’impatto dell’incidente. Il coordinamento dell’intervento è in capo alla Prefettura di Milano che ha convocato anche Arpa, assieme alle Forze dell’Ordine e agli altri enti coinvolti.