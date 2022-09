Incendio nel Savonese: vento forte ad Alassio, secondo canadair in azione

MeteoWeb

Due canadair stanno operando nel tentativo di contenere l’incendio divampato questa notte ad Alassio, in zona Solva – Santa Croce, a ridosso del porticciolo. Le fiamme sono state alimentate anche dal forte vento, per questo sono stati effettuati anche alcuni allontanamenti cautelativi: lo ha comunicato la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Liguria che sta seguendo da questa notte le operazioni.

In via precauzionale sono state evacuate alcune abitazioni. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, volontari e due elicotteri regionali.

Le fiamme sono divampate intorno alle 04:30. Si tratta del terzo incendio in pochi giorni nella stessa area, dopo quello di sabato a Laigueglia e quello di lunedì sempre sopra Alassio. Un uomo di 76 anni è stato colpito da malore e trasportato in ospedale per accertamenti.