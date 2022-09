Maxi incidente a Reggio Calabria, enorme branco di cinghiali attraversa la statale: morti 9 esemplari

MeteoWeb

Particolare incidente stradale questa mattina a Reggio Calabria, dove alle 07:45 di questa mattina un enorme branco di circastava attraversando la strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie, nella periferia nord della città calabrese dello Stretto. Inevitabile l'impatto con due auto in transito: 9 esemplari sono stati travolti e sono rimasti uccisi sull'asfalto.Fortunatamente non ci sono state conseguenze per gli automobilisti e i passeggeri delle autovetture coinvolte nel sinistro. I soccorritori e gli agenti della Polizia Municipale, prontamente intervenuti sul posto, hanno assistito ad uno scenario così anomalo con tanti animali esanimi sull'asfalto. Le carcasse sono state successivamente rimosse e il traffico è tornato alla normalità.