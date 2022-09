In ospedale per infiammazione ai testicoli: denunciato per rapporti sessuali con cane

MeteoWeb

Nei giorni scorsi un uomo di Castellamare di Stabia, nel napoletano, si è presentato in ospedale con una forte infiammazione ai testicoli. Dopo alcune ore l’uomo, che in base a quanto si apprende soffrirebbe di problemi psichici, ha dichiarato di aver contratto l’infiammazione a seguito di rapporti sessuali ripetuti e continuativi con il suo cane.

“Ho fatto sesso col mio cane“, avrebbe detto ai medici dell’ospedale San Leonardo. Gli operatori sanitari hanno constatato che l’infezione era molto grave: inizialmente l’uomo aveva cercato di curarsi da solo a casa, finché la situazione non si è aggravata tanto da costringerlo a ricorrere alle cure dei medici. I farmaci somministrati, però, non sono stati sufficienti e, vista la gravità dell’infezione, si è resa necessaria un’evirazione per evitare un ulteriore aggravamento del quadro clinico.

“Ricoverato in rianimazione, il paziente è stato sottoposto ad una evirazione chirurgica di parte dei testicoli infiammati ed a rischio necrosi“, come spiega una nota dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente, che ha deciso di presentare denuncia contro l’uomo con l’accusa di maltrattamento di animale. L’AIDAA chiederà, qualora non si sia già provveduto, anche il sequestro del cane.