Ingenuity continua a volteggiare su Marte: 33° volo per il drone-elicottero

Ingenuity ha ripreso a volteggiare su Marte, rimanendo in volo per quasi un minuto lo scorso fine settimana durante la sua 33ª missione extraterrestre.

Ingenuity, che fa parte della missione Perseverance della NASA, ha preso il volo nei cieli di Marte sabato 24 settembre, mettendo a segno una missione di poco più di 55 secondi. Il velivolo da 1,8 kg si è innalzato di quasi 10 metri e si è spostato di circa 111 metri prima di atterrare in una nuova posizione, secondo il Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che gestisce le missioni di Ingenuity e Perseverance.

La missione di Ingenuity e Perseverance

Ingenuity sta aiutando Perseverance a esplorare il cratere Jezero, che ospitava un lago e un delta di un fiume nell’antico passato. In futuro, negli anni ’20, la NASA e l’Agenzia spaziale europea pianificano di lanciare una missione di ritorno di campioni raccolti nella regione, che impiegherà elicotteri molto simili a Ingenuity per prelevare i carotaggi di Perseverance per poi trasportarli su un razzo per il ritorno sulla Terra.

Imprevisto per Perseverance

Perseverance, nel frattempo, ha incontrato un imprevisto durante il tentativo di eseguire un’abrasione della roccia all’inizio della settimana. Il tam della missione ha riferito che la roccia, soprannominata “Chiniak”, si è completamente rotta, ha reagito in modo inaspettato agli strumenti del rover.

“Anche se abbiamo dovuto rinunciare allo studio di questo obiettivo, abbiamo ottenuto informazioni sulla coesione e la forza della roccia e abbiamo avuto l’opportunità di osservare e confrontare sia le superfici rocciose appena rotte che quelle alterate,” ha spiegato Eleanor Moreland, Ph.D. studente alla Rice University. “Grazie al rapido lavoro di ricerca e degli ingegneri, un nuovo obiettivo è stato selezionato per un’abrasione di successo solo un paio di giorni dopo“.