Integratore alimentare contro la stanchezza richiamato dal mercato: “rischio fisico”

MeteoWeb

Il Ministero della Salute ha pubblicato in data odierna un avviso di richiamo per un integratore alimentare. Si tratta di “Quetidia soluzione orale“, commercializzato da Neuraxpharm Italy S.P.A.

A produrre l’integratore è H.P.I. Humana Pharma International SPA. Il farmaco favorisce il rilassamento, la normale funzione psicologica e contrasta stanchezza fisica e mentale.

I lotti richiamati sono i numeri 220342 e 220343, venduti in flaconi da 150 ml. La data di scadenza è indicata in 29-02-2024. Il richiamo è avvenuto perché alcuni consumatori hanno segnalato “effervescenza inattesa”. Al momento dell’apertura, il prodotto diventa effervescente e fuoriesce dal flacone. Chi avesse già acquistato i lotti indicati, non deve consumare.