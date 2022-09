Il successo è questione di fortuna: anche l’Italia tra i premi dell’IgNobel 2022

MeteoWeb

Assegnati gli IgNobel, i riconoscimenti che premiano le ricerche bizzarre e stravaganti, pubblicate su riviste scientifiche internazionali. Tra gli studi che si sono aggiudicati uno degli IgNobel 2022 c’è anche una ricerca italiana, guidata dall’Università di Catania, secondo cui il successo è in gran parte una questione di fortuna e la matematica lo dimostra. Premiato anche uno studio che prova che i documenti legali creano confusione e un altro che consiglia come girare una manopola.

I premi sono stati consegnati nella cerimonia organizzata dalla rivista Annals of Improbable Research e finanziata dalle associazioni di Fantascienza e degli studenti di Fisica di Harvard, interamente online per il terzo anno consecutivo “a causa delle ambizioni in agguato del Covid-19“, hanno spiegato gli organizzatori.

“Conoscenza” il tema dell’edizione 2022.